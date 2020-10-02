Екатеринбуржцу грозит до трех лет тюрьмы за избиение собаки в лифте

Екатеринбуржцу грозит до трех лет тюрьмы за избиение собаки в лифте

Сегодня, 17:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 1985 года рождения. Его обвиняют в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый 30 августа 2020 года вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также имея умысел на жестокое обращение с животным, взял в руки собаку породы «чихуа-хуа» (помесь) по кличке Николь, которая находилась у двери подъезда дома на улице Латвийская.

Обвиняемый открыл дверь в подъезд, забросил в помещение собаку, а потом пнул ее ногой. Она залетела в кабину лифта и ударилась об стенку.

Продолжая свой умысел, не реагируя на требования свидетеля остановиться, мужчина нанес еще один удар ногой собаке.

В результате Николь получила гематомы в области внутренней поверхности бедра справа, паха, брюшной стенки, контузию внутренних органов. Повреждения были расценены как увечья. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения.

Напомним, в сети появилось видео, как мужчина избивает собаку в лифте в одном из жилых домов в Екатеринбурге. Когда двери лифта распахнулись, мужчина пинком ноги отправил туда собаку, а во время движения он начал ее пинать.

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