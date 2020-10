Екатеринбуржцу грозит до трех лет тюрьмы за избиение собаки в лифте

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 1985 года рождения. Его обвиняют в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый 30 августа 2020 года вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также имея умысел на жестокое обращение с животным, взял в руки собаку породы «чихуа-хуа» (помесь) по кличке Николь, которая находилась у двери подъезда дома на улице Латвийская. Обвиняемый открыл дверь в подъезд, забросил в помещение собаку, а потом пнул ее ногой. Она залетела в кабину лифта и ударилась об стенку. Продолжая свой умысел, не реагируя на требования свидетеля остановиться, мужчина нанес еще один удар ногой собаке. В результате Николь получила гематомы в области внутренней поверхности бедра справа, паха, брюшной стенки, контузию внутренних органов. Повреждения были расценены как увечья. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения. Напомним, в сети появилось видео, как мужчина избивает собаку в лифте в одном из жилых домов в Екатеринбурге. Когда двери лифта распахнулись, мужчина пинком ноги отправил туда собаку, а во время движения он начал ее пинать. В отношении избившего в лифте собаку екатеринбуржца возбуждено уголовное дело

