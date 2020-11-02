Твлисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге утверждены официально

11 ноября, за одну тысячу дней до Универсиады, в Историческом сквере Екатеринбурга поставят часы, которые будут вести обратный отсчет до начала мероприятия, а также в сквере пройдет презентация талисманов игр.
Куйвашев объяснил, что талисманы выбирались в три этапа.
В состав комиссии вошли известные жители Урала: актриса Ксения Корнева, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, генеральный директор технопарка «Университетский» Марат Нуриев, телеведущий Сергей Светлаков и мультипликатор, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.
Скажу честно, выбирать было непросто — на конкурс прислали много хороших работ. Талисманы вы скоро увидите, и, надеюсь, они вам понравятся, отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, в конце сентября был назван победитель конкурса на лучший логотип «Универсиады-2023» в Екатеринбурге. Выиграло в конкурсе рекламное агентство из Казани.