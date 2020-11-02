Твлисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге утверждены официально

Твлисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге утверждены официально

Сегодня, 22:46ОбществоPhoto: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Были утверждены талисманы Всемирных студенческих игр, которые пройдут в уральской столице в 2023 году. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

11 ноября, за одну тысячу дней до Универсиады, в Историческом сквере Екатеринбурга поставят часы, которые будут вести обратный отсчет до начала мероприятия, а также в сквере пройдет презентация талисманов игр.

Куйвашев объяснил, что талисманы выбирались в три этапа.

  • Общественный опрос, во время которого 68 тысяч человек выбрали наиболее популярный персонажей;
  • Студенты 40 художественных вузов взяли на себя процесс создания образов;
  • Итоговые оценки выставили члены экспертного жюри под председательством губернатора.

В состав комиссии вошли известные жители Урала: актриса Ксения Корнева, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, генеральный директор технопарка «Университетский» Марат Нуриев, телеведущий Сергей Светлаков и мультипликатор, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.

Скажу честно, выбирать было непросто — на конкурс прислали много хороших работ. Талисманы вы скоро увидите, и, надеюсь, они вам понравятся, отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в конце сентября был назван победитель конкурса на лучший логотип «Универсиады-2023» в Екатеринбурге. Выиграло в конкурсе рекламное агентство из Казани.

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