В Екатеринбурге началось строительство второго объекта Универсиады-2023

В уральской столице стартовало строительство второго объекта Универсиады-2023, сообщает пресс-служба компании «Синара-Девелопмент».

Подрядчиком было получено разрешение на строительство второго комплекса общежитий в районе Новокольцовском. Комплекс рассчитан на 1706 спортсменов, общая площадь здания будет составлять 41,8 тысячи квадратных метров. В общей сложности на 11 гектарах в центральной части деревни Универсиады разместятся пять общежитий общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Один жилой отсек, в котором будет все необходимое, рассчитан на двух человек. На каждом этаже планируется разместить зоны для стирки, сушки и глажки белья, учебные комнаты, помещение уборочного инвентаря, массажные кабинеты и зоны отдыха. В комплексе также предусмотрены комнаты для маломобильных групп населения. На территории комплекса планируется создать спортивные и игровые площадки, а также центральную площадь в виде амфитеатра. С одной стороны от постройки возведут общественный центр, а с другой — тренировочное поле для регби, дворец водных видов спорта и стоянки для транспортных средств. Напомним, в начале августа стало известно, что в микрорайоне Новокольцовском стартовало строительство первого объекта «Универсиады-2023». Это трехсекционное общежитие, в котором будут проживать 1700 спортсменов. В Екатеринбурге стартовало строительство первого объекта «Универсиады-2023»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter