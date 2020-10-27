В Екатеринбурге началось строительство второго объекта Универсиады-2023

Один жилой отсек, в котором будет все необходимое, рассчитан на двух человек. На каждом этаже планируется разместить зоны для стирки, сушки и глажки белья, учебные комнаты, помещение уборочного инвентаря, массажные кабинеты и зоны отдыха. В комплексе также предусмотрены комнаты для маломобильных групп населения.