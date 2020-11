В России выступили с предложением увеличить пособие по уходу за пожилыми

В России предложили увеличить пособие по уходу за пожилыми людьми до 10 тысяч рублей. С данной инициативой выступили депутаты ЛДПР. Текст законопроекта был опубликован в Telegram-канале главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутаты планируют внести законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. Предлагается предоставить неработающим трудоспособным гражданам, которые являются опекунами престарелого, нуждающегося по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигшего 80 лет, право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей,отмечается в пояснительной записке. Также инициаторы подчеркнули, что на данный момент, вплоть с 2008 года, пособия выплачиваются в размере 1,2 рублей. По словам депутатов, данная выплата – заработок гражданина, ухаживающего за пожилым человеком. Напомним, в 2019 году в регионы России Минтруд направил рекомендации по улучшению качества жизни пенсионеров, в частности, рекомендуется ввести практику поиска приемных семей для одиноких пожилых людей.

