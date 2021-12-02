Митинг против QR-кодов планируется провести в Нижнем Тагиле

Провести митинг против QR-кодов планируется в Нижнем Тагиле. Организаторы подали уведомление в администрацию города о проведении акции 4 декабря в 12.00 в Комсомольском сквере.

Общественники считают, что Нижний Тагил, как и другие города должен выйти на улицу и высказать собственное мнение, рассказал в своем обращении активист общественного движения «Тагил за перемены» Антон Журавлев. В администрации города сообщили, что разрешение на проведение мероприятия не требуется, так как оно информационное, пишет АН «Между строк». Митинги против системы введения QR-кодов уже прошли в нескольких городах Свердловской области, в том числе и Екатеринбурге. Напомним, ранее активисты ОД «Тагил за перемены» уже пытались неоднократно устроить митинги. Однако в администрации города им было отказано в их проведении.

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