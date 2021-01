Смертельное ДТП и много пожаров. Итоги начала 2021 года в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях с 1 по 3 января в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, укравший в магазине чужой кошелек с деньгами. На видеозаписи от 30 декабря видно, что находясь в магазине «Эконом плюс» молодой человек увидел кошелек, лежащий на пуфе в магазине. Он его подобрал и присвоил. По факту кражи написано заявление в правоохранительные органы. В Нижнем Тагиле разыскивается укравший кошелек молодой человек Скончался актер Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Мужчина работал худруком на факультете театрального искусства в Институте уманитарного образования и информационных технологий. Он принял участие в съемках некоторых отечественных сериалов. Актер скончался от коронавируса в «ковидном» отделении. На момент смерти ему исполнилось 80 лет. Был COVID-19: скончался актер Владимир Коренев В Нижнем Тагиле за первые три дня новогодних выходных произошло несколько пожаров. 31 декабря в 23.50 поступил вызов в дежурную часть. На Тагилстрое в подъезде сгорела коляска из-за непотушенной сигареты. 1 января в 1.17 позвонили с сообщением о пожаре в частного дома. Хозяева отлучились на полчаса, чтобы сходить в гости к соседям, а когда вернулись увидели пожар на кухне, возникший из-за замыкания в линии электропроводки. 1 и 2 января сгорели два частных дома в коллективных садах № 1 и № 7 УВЗ. В обоих случаях предполагается поджог. Еще один пожар в частном доме в садовом товариществе произошел 3 января. На площади восемь квадратных метров загорелось чердачное перекрытие здания. В Нижнем Тагиле в первые дни нового года сгорели два частных садовых дома 2 января в Свердловской области насмерть сбили ребенка. Инцидент произошел под Каменском-Уральским. Компания из взрослых и детей отмечала наступление Нового года. В какой-то момент пятеро ребят отпросились погулять. После прогулки, дети возвращались домой, когда вдруг двухлетний ребенок вырвался из рук 14-летней сестры и выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. От полученных травм малыш скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами. Родители отмечали Новый год: на Урале автомобилист насмерть сбил двухлетнего ребенка

