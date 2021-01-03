Смертельное ДТП и много пожаров. Итоги начала 2021 года в Свердловской области

В Нижнем Тагиле за первые три дня новогодних выходных произошло несколько пожаров. 31 декабря в 23.50 поступил вызов в дежурную часть. На Тагилстрое в подъезде сгорела коляска из-за непотушенной сигареты. 1 января в 1.17 позвонили с сообщением о пожаре в частного дома. Хозяева отлучились на полчаса, чтобы сходить в гости к соседям, а когда вернулись увидели пожар на кухне, возникший из-за замыкания в линии электропроводки. 1 и 2 января сгорели два частных дома в коллективных садах № 1 и № 7 УВЗ. В обоих случаях предполагается поджог. Еще один пожар в частном доме в садовом товариществе произошел 3 января. На площади восемь квадратных метров загорелось чердачное перекрытие здания.