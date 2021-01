Был COVID-19: скончался актер Владимир Коренев

В возрасте 80 лет умер актер Владимир Коренев.

Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом,сообщает РБК. Известность к Владимиру Кореневу пришла после главной роли в советском фильме «Человек-амфибия». До 2015 году известный актер трудился художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. В последнее время Коренев также снимался в нескольких российских телесериалах. Напомним, 2 декабря на 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Он был известен ролью доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников

