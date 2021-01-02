Был COVID-19: скончался актер Владимир Коренев

Известность к Владимиру Кореневу пришла после главной роли в советском фильме «Человек-амфибия». До 2015 году известный актер трудился художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. В последнее время Коренев также снимался в нескольких российских телесериалах.