Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Свердловской области

Сотрудники МЧС организовали подворные обходы в Верхотурье и Асбесте. Огнеборцы осмотрели жилища, надворные постройки и вручили памятки местным жителям. В 28 домах заречной области Верхотурья специалисты установили 9 нарушений требований пожарной безопасности, среди которых трещины и сколы печей, несоответствие нормам размера предтопочных листов, неисправная электропроводка. Также при осмотре одной из бань выявлены следы недавнего возгорания. Сотрудники МЧС рекомендовали владельцу устранить нарушения в течение двух недель во избежание штрафа.