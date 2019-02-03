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Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Свердловской области

Сегодня, 16:28ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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