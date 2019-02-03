Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Свердловской области
Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о мерах пожарной безопасности в связи с похолоданием.
Из-за похолодания жители Свердловской области усиленно обогревают свои жилища: топят печи, включают обогреватели, используют газовое оборудование.
Сотрудники МЧС организовали подворные обходы в Верхотурье и Асбесте. Огнеборцы осмотрели жилища, надворные постройки и вручили памятки местным жителям. В 28 домах заречной области Верхотурья специалисты установили 9 нарушений требований пожарной безопасности, среди которых трещины и сколы печей, несоответствие нормам размера предтопочных листов, неисправная электропроводка. Также при осмотре одной из бань выявлены следы недавнего возгорания. Сотрудники МЧС рекомендовали владельцу устранить нарушения в течение двух недель во избежание штрафа.
По результатам рейда в Асбесте специалисты не выявили нарушений, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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