В Екатеринбурге пенсионер купил в кредит «чудо-наматрасник» за 84 тысячи рублей

Мужчина вместе с женой посетил лекцию о здоровье. Там ему предложили купить наматрасник за 126 тысяч рублей. Но если покупатель соглашается купить товар незамедлительно, то наматрасник будет стоить 84 тысячи рублей. Продавцы пообещали, что изделие поможет организму выздороветь и моментально улучшит самочувствие.

Пожилая пара согласилась, и им оформили покупку в кредит. Когда они пришли домой, то поняли, что им не предоставили письменного договора на покупку, у изделия не было сертификатов качества, не было регистрационного удостоверения на медицинское изделие, а инструкция была напечатана на цветном принтере. В инструкции их также смутило требование изредка проветривать изделие в облачную или туманную погоду.