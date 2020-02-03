В Екатеринбурге пенсионер купил в кредит «чудо-наматрасник» за 84 тысячи рублей
Пенсионер из Екатеринбурга купил в кредит австрийский «чудо-наматрасник», который должен был оздоровить организм мужчины. Покупка обошлась в 84 тысячи рублей, пишет Е1.
Мужчина вместе с женой посетил лекцию о здоровье. Там ему предложили купить наматрасник за 126 тысяч рублей. Но если покупатель соглашается купить товар незамедлительно, то наматрасник будет стоить 84 тысячи рублей. Продавцы пообещали, что изделие поможет организму выздороветь и моментально улучшит самочувствие.
Пожилая пара согласилась, и им оформили покупку в кредит. Когда они пришли домой, то поняли, что им не предоставили письменного договора на покупку, у изделия не было сертификатов качества, не было регистрационного удостоверения на медицинское изделие, а инструкция была напечатана на цветном принтере. В инструкции их также смутило требование изредка проветривать изделие в облачную или туманную погоду.
Мужчина обратился центр защиты прав потребителей, где ему помогли составить претензию. Когда продавцы «чудо-наматрасника» узнали о намерении пенсионера обратиться в суд, ему предложили решить дело мирно и проинформировали банк о возврате кредита, наматрасник екатеринбуржец вернул продавцу.