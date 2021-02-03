Екатеринбурженка отправится под суд за организацию интим-салона с «массажистками»

Екатеринбурженка отправится под суд за организацию интим-салона с «массажистками»

Сегодня, 14:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в суд передано дело женщины за организацию интим-услуг в массажном салоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Следствием установлено, что в Екатеринбурге в массажном салоне на улице Токарева в период с октября 2016 года по ноябрь 2019 года 35-летняя местная жительница организовала массажный салон. В заведении оказывались услуги интимного характера.

Сотрудниками отдела по борьбе с нравственными преступлениями деятельность была пресечена. На екатеринбурженку завели уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

За нарушение закона женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Свердловской области ФАС пресекла рекламу «массажных» салонов. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите. Деятельность «массажисток» была подтверждена следствием, в отношении владельцев заведены уголовные дела.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
полициясалонпроституцияинтимЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы