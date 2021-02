Тагильчанина попросили убрать с балкона баннер в поддержку Алексея Навального

В Нижнем Тагиле местного жителя попросили убрать с балкона вывеску с лозунгом в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Тагильчанин рассказал, что ему позвонили по телефону и попросили снять баннер с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального. Местный житель утверждает, что звонивший представился полицейским, пишет ИА «Новый День». Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что факт звонка проверяется правоохранителями. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отказались комментировать ситуацию. Напомним, 2 февраля оппозиционер Алексей Навальный был приговорен судом городы Москвы к 3,5 годам колонии. Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

