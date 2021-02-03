После оглашения приговора Навальному в России было задержано более тысячи человек

В Москве был задержан 981 сторонник Навального, два — в Челябинске, сообщает «ОВД-Инфо».
В Москве митингующие объявили об акции протеста на Манежной площади спустя несколько минут после вынесения приговора оппозиционеру. Силовики заранее перекрыли подступы к площади.
Протестующие разделились на три группы. Первая ушла переулками в сторону Пушкинской улицы, вторая осталась на улице Тверской, третьих полицейские и Росгвардия оттеснили в сторону Лубянки и Кузнецкого моста.
Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводили довольно жесткие задержания с применением дубинок. Среди задержанных были журналисты.
Напомним, вчера Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальный. Его приговорили трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима без учета проведенного года под домашним арестом. Таким образом Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.