После оглашения приговора Навальному в России было задержано более тысячи человек

2 февраля после замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный на митингах было задержано 1216 человек в 10 городах России.

В Москве был задержан 981 сторонник Навального, два — в Челябинске, сообщает «ОВД-Инфо». В Москве митингующие объявили об акции протеста на Манежной площади спустя несколько минут после вынесения приговора оппозиционеру. Силовики заранее перекрыли подступы к площади. Протестующие разделились на три группы. Первая ушла переулками в сторону Пушкинской улицы, вторая осталась на улице Тверской, третьих полицейские и Росгвардия оттеснили в сторону Лубянки и Кузнецкого моста. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводили довольно жесткие задержания с применением дубинок. Среди задержанных были журналисты. Напомним, вчера Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальный. Его приговорили трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима без учета проведенного года под домашним арестом. Таким образом Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

