Определился подрядчик реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

31 января 2022 года завершился конкурс на определение подрядчика капремонта транспортного узла в районе проспекта Ленина, улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина и Товарный двор. В результате конкурс был признан несостоявшимся, так как заявку на участие подал только один участник — МУП «Тагилдорстрой». Комиссия рассмотрела предложение претендента и признала ее соответствующей требованиям конкурсной документации.