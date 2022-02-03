Определился подрядчик реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

31 января 2022 года завершился конкурс на определение подрядчика капремонта транспортного узла в районе проспекта Ленина, улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина и Товарный двор. В результате конкурс был признан несостоявшимся, так как заявку на участие подал только один участник — МУП «Тагилдорстрой». Комиссия рассмотрела предложение претендента и признала ее соответствующей требованиям конкурсной документации.
Напомним, что на благоустройство территории выделено 276 миллионов 732 тысячи рублей. До 31 октября 2022 года подрядчик должен благоустроить тротуары, остановочные комплексы и парковки. Также строители поменяют дождевую канализацию и дорожное полотно, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения. В план работ включены озеленение территории, установка светофоров, устройство лестниц и пандусов.
Капремонт Привокзальной площади планируют завершить к 300-летию города, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в рамках пресс-конференции. В честь юбилея администрация президента выделит деньги на установку стелы «Город трудовой доблести».