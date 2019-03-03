Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Глыба льда упала на женщину с младенцем в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
09120e3a4ef2ad02977d052ad71ff4b40a2b20e0 700 700

Глыба льда упала на женщину с младенцем в Екатеринбурге

Сегодня, 16:05ОбществоФото: е1.ru
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
Тагильский светлячок, сноубайк и парусники. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства