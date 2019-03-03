Глыба льда упала на женщину с младенцем в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга 1987 года рождения прогуливалась со своим четырехмесячным ребенком, который находился в коляске. В момент, когда женщина проходила вдоль дома, сверху упала глыба.

По словам пострадавшей, удар пришелся на ручку коляски, на голову и руки мамы.

После происшествия женщина вместе с ребенком были доставлены в Детскую клиническую больницу №9. Медики сделали пострадавшей рентген и диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенок не получил повреждений. Врачи сообщили о происшествии в полицию.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу прокомментировали, что 2 марта в дежурную часть отделения полиции №15 обратилась местная жительница с целью привлечения к ответственности лиц, которые виновны в схождении льдины на нее и коляску с ребенком.