Мэрия Екатеринбурга не будет закупать подарки для ветеранов в Китае

В мэрии города объяснили отказ от продукции из Китая проблемами, связанными с коронавирусом. Вице-мэр Екатерина Куземка пояснила, что многие регионы России испытали трудности с закупками в Китае. По ее словам, подарки закупят у отечественных производителей. В частности, ветераны получат в подарок кружки с символикой Победы, полотенца и радиоприемники.