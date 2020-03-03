Мэрия Екатеринбурга не будет закупать подарки для ветеранов в Китае
Сегодня, 19:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ветераны Великой Отечественной войны в Екатеринбурге получат к 9 Мая не китайские подарки, пишут «ЕАН».
Сюжеты: Екатеринбург
В мэрии города объяснили отказ от продукции из Китая проблемами, связанными с коронавирусом. Вице-мэр Екатерина Куземка пояснила, что многие регионы России испытали трудности с закупками в Китае. По ее словам, подарки закупят у отечественных производителей. В частности, ветераны получат в подарок кружки с символикой Победы, полотенца и радиоприемники.
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