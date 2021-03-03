В 2023 году будет сдан в эксплуатацию Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

Контракт на строительство Дворца водных видов спорта был подписан в августе 2020 года, его стоимость — почти 10 миллиардов рублей. Площадь сооружения составит более 60 тысяч квадратных метров. Деревня для спортсменов расположится на площади более 230 тысяч квадратных метров, там будут выстроены общежития и медицинский центр.