В 2023 году будет сдан в эксплуатацию Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

До Универсиады там пройдут тестовые мероприятия, рассказал «ТАСС» генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев. Он отметил, что комплекс уникальный и станет самым крупным на Урале и в Сибири.
Общий вес металлоконструкций превышает девять тысяч тонн — это как две Эйфелевы башни, пояснил Уфимцев.
Контракт на строительство Дворца водных видов спорта был подписан в августе 2020 года, его стоимость — почти 10 миллиардов рублей. Площадь сооружения составит более 60 тысяч квадратных метров. Деревня для спортсменов расположится на площади более 230 тысяч квадратных метров, там будут выстроены общежития и медицинский центр.
Напомним, в Екатеринбурге в 2023 году пройдут международные летние студенческие игры. На подготовку будет потрачено 87 миллиардов рублей, из них 55 миллиардов уйдет на строительство спортивных объектов.