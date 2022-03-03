Министерство обороны сообщило о потерях военнослужащих в ходе спецоперации на Украине

По данным Минобороны России, с 24 февраля по 2 марта этого года количество погибших со стороны ВСУ и националистических батальонов составило 2870 человек. 3700 человек — ранены, и 572 человека — пленные.
За это же время на украинской территории погибли 498 российских солдат и офицеров. Еще 1597 — ранены. О количестве пленных со стороны России данных нет.
Генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга 2 марта обратил внимание на информационные потоки в сети интернет. По его словам, данные об отправке в Украину солдат срочной службы ВС России — ложь.
Ни служащие срочной службы, ни курсы образованиясказал Конашенков.
Ранее об утрате личного состава ВС заявил Глава Чечни Рамзан Кадыров. 1 марта он сообщил, что его земляки получили ранения.
Военная операция началась 24 февраля. Официально, преследуется цель защиты жителей Донбасса, подвергавшихся обстрелу со стороны ВСУ на протяжении последних 8 лет и демилитаризация Украины.