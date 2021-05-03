Большое яйцо с портретом патриарха Кирилла запустил художник в пруд в Екатеринбурге

Я решил не оставаться в стороне и тоже покрасил такое вот яйцо и отпустил его в плавание,написал художник на своей личной странице в Instagram.
В Московской патриархии заявили, что данный «перфоманс» не заслуживает внимания, сообщает «Открытые медиа» со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти появились новые граффити размером с пятиэтажный дом.