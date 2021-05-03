Большое яйцо с портретом патриарха Кирилла запустил художник в пруд в Екатеринбурге

Большое яйцо с портретом патриарха Кирилла запустил художник в пруд в Екатеринбурге
Большое яйцо с портретом патриарха Кирилла запустил художник в пруд в Екатеринбурге
Сегодня, 10:45ОбществоФото: grad_art916 в Instagram
Уличный художник Макс Кадников создал яйцо, на котором был портрет патриарха Кирилла, и в пасхальную ночь запустил арт-объект в Городской пруд в Екатеринбурге.

Я решил не оставаться в стороне и тоже покрасил такое вот яйцо и отпустил его в плавание,написал художник на своей личной странице в Instagram.

В Московской патриархии заявили, что данный «перфоманс» не заслуживает внимания, сообщает «Открытые медиа» со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Фото:grad_art916 в Instagram

Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти появились новые граффити размером с пятиэтажный дом.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Патриарх Кирилларт-объектпасхаартЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы