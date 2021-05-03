Большое яйцо с портретом патриарха Кирилла запустил художник в пруд в Екатеринбурге

Уличный художник Макс Кадников создал яйцо, на котором был портрет патриарха Кирилла, и в пасхальную ночь запустил арт-объект в Городской пруд в Екатеринбурге.

Я решил не оставаться в стороне и тоже покрасил такое вот яйцо и отпустил его в плавание,написал художник на своей личной странице в Instagram. В Московской патриархии заявили, что данный «перфоманс» не заслуживает внимания, сообщает «Открытые медиа» со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Фото: grad_art916 в Instagram Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти появились новые граффити размером с пятиэтажный дом. В центре Екатеринбурга появился новый стрит-арт размером с пятиэтажный дом

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