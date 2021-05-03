Полицейский и стажер подозреваются в даче взятки в Екатеринбурге ради продажи LEGO

Лейтенант, который работает в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности, отдал 100 тысяч рублей представителю Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьютеров «БАЗИС», пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Взятка требовалась для того, чтобы избежать проблем для знакомого полицейского, торгующего поддельным конструктором LEGO на Кировском оптовом рынке.
Деньги передавали прямо в служебном кабинете в УМВД по Екатеринбургу на Фрунзе, 74 отметил инсайдер.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении стажера и полицейского. А продавцу поддельного конструктора грозит конфискация товара.
Напомним, 3 мая стало известно, что из полиции № 17 в Нижнем Тагиле были уволены сразу четыре сотрудника. Они помогали «прикрыть» хоккейного тренера, который 21 апреля 2020 года был задержан с признаками наркотического опьянения.