Полицейский и стажер подозреваются в даче взятки в Екатеринбурге ради продажи LEGO

Лейтенант, который работает в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности, отдал 100 тысяч рублей представителю Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьютеров «БАЗИС», пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Взятка требовалась для того, чтобы избежать проблем для знакомого полицейского, торгующего поддельным конструктором LEGO на Кировском оптовом рынке.