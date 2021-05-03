Полицейский и стажер подозреваются в даче взятки в Екатеринбурге ради продажи LEGO

Полицейский и стажер подозреваются в даче взятки в Екатеринбурге ради продажи LEGO
Полицейский и стажер подозреваются в даче взятки в Екатеринбурге ради продажи LEGO
Сегодня, 13:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Главк полиции Свердловской области начал проверку в отношении 35-летнего старшего лейтенанта и 23-летнего стажера. Их подозревают во взяточничестве и превышении должностных полномочий ради продажи конструктора.

Лейтенант, который работает в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности, отдал 100 тысяч рублей представителю Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьютеров «БАЗИС», пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Взятка требовалась для того, чтобы избежать проблем для знакомого полицейского, торгующего поддельным конструктором LEGO на Кировском оптовом рынке.

Деньги передавали прямо в служебном кабинете в УМВД по Екатеринбургу на Фрунзе, 74 отметил инсайдер.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении стажера и полицейского. А продавцу поддельного конструктора грозит конфискация товара.

Напомним, 3 мая стало известно, что из полиции № 17 в Нижнем Тагиле были уволены сразу четыре сотрудника. Они помогали «прикрыть» хоккейного тренера, который 21 апреля 2020 года был задержан с признаками наркотического опьянения.

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Екатеринбург
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