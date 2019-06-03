В Нижнем Тагиле имущество «Горэнерго» перешло в муниципальную собственность

Под юрисдикцией города теперь находятся все коммунальные сети, насосные станции, котельные и другое имущество, которое расположено в Дзержинском районе, поселке Уралец и микрорайоне Старатель.

По словам вице-мэра города Вячеслава Горячкина, специалисты управления муниципальным имуществом и представители МУПа оценили объекты комплекса и состояние оборудования. Проверка позволила узнать масштабы работы подготовки системы к отопительному сезону.

Вопрос финансирования системы глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйваешвым. На замену проблемного участка теплотрассы в районе проспекта Вагоностроителей выделят 13 млн рублей.

Предстоит провести большую работу по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города, в рамках которого концессионер возьмет на себя обязательства проводить мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту теплосетевого комплекса, сказал Вячеслав Горячкин.