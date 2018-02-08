2,8 млн рублей в Нижнем Тагиле выделены на восстановление перекопов «Горэнерго»

«Горэнерго» на данный момент проходит процедуру банкротства, и проводить ремонт дорог и тротуаров организация не может.

На 25 августа в городе насчитывается 176 перекопов «Горэнерго». Данные участки дорог необходимо восстановить, поскольку на их качество поступают жалобы от тагильчан.