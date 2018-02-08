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#домахорошо
2,8 млн рублей в Нижнем Тагиле выделены на восстановление перекопов «Горэнерго»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,8 млн рублей в Нижнем Тагиле выделены на восстановление перекопов «Горэнерго»

Сегодня, 22:00Экономика
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