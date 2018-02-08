2,8 млн рублей в Нижнем Тагиле выделены на восстановление перекопов «Горэнерго»
Сегодня, 22:00Экономика
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В Нижнем Тагиле будут восстановлены участки дорог и тротуаров с перекопами, которые образовались после работ «Горэнерго». На эти цели из бюджета выделены 2,8 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Горэнерго» на данный момент проходит процедуру банкротства, и проводить ремонт дорог и тротуаров организация не может.
На 25 августа в городе насчитывается 176 перекопов «Горэнерго». Данные участки дорог необходимо восстановить, поскольку на их качество поступают жалобы от тагильчан.
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По словам руководителя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, часть перекопов будет восстановлена, на это выделены 2,8 млн рублей. В первую очередь будет восстановлен перекоп на перекрёстке пр. Ленинградский и пр. Дзержинского.
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