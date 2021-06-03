Более 48 тысяч тагильчан проголосовали за благоустройство Ленинградского проспекта

48,7 тысячи жителей Нижнего Тагила проголосовали за благоустройство Ленинградского проспекта в 2022 году. Оно проходило с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации города.

Тагильчане выбирали один из двух дизайн-проектов реконструкции на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари по нечетной стороне. Подсчет и проверка голосов осуществлялись автоматически, а результаты были утверждены на заседании общественной комиссии, которая обеспечивает реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы». По итогам, победителем стал проект № 2, за него проголосовали 29,3 тысячи человек. МБУ «Тагилгражданпроект» разработал проект, согласно которому будут заменены тротуары и переходы на площади более трех квадратных километров. Также будет обустроено наружное освещение, установлены остановочные комплексы, скамейки и урны. Для тагильчан сделают велодорожки и велопарковки. Планируется высадить 111 деревьев и 2,5 тысячи квадратных метров кустарников. Перед началом работ пройдут публичные обсуждения, на которых будет представлен детально проработанный проект. Результаты первого онлайн-голосования на всероссийской платформе подтвердили готовность тагильчан принимать участие в реализации масштабных проектов, сказал председатель комиссии Вячеслав Горячкин. Он отметил, что в дальнейшем предполагается перспективы, связанные с развитием комфортной городской среды, проводить именно на этой электронной площадке. В октябре–ноябре 2021 года будут определен перечень благоустройства парков и скверов на 2023 год. Чем больше горожан примет участие в голосовании, тем больше шансов получить федеральное финансирование на их ремонт в рамках национального проекта «Жилье и городская среда, пояснил вице-мэр. Волонтеры помогают тагильчанам проголосовать за благоустройство в ТЦ и МФЦ Напомним, в Нижнем Тагиле волонтеры, прошедшие специальное обцчение, помогали проголосовать жителям за благоустройство в пяти общественных местах: МФЦ Ленинского района и четырех торговых центрах.

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