Лже-сотрудник соцслужбы осужден за разбойные нападения на стариков в Екатеринбурге

За разбойные нападения и грабеж в отношении пожилых людей осужден лже-сотрудник УК и соцработник в Екатеринбурге. Известно как минимум о 6 эпизодах.

Сразу по трем статьям признан виновным житель Екатеринбурга, который промышлял похищением средств и ценностей у стариков. Он проникал в их жилища под видом сотрудника социальной службы или управляющей компании. Следователи смогли доказать, что в июле 2020 года мужчина совершил хищение денежных средств и имущества у 6 пожилых женщин. Совершенные обвиняемым преступления отличались особым цинизмом и дерзостью, были совершены в отношении пожилых женщин, которые в силу возраста не были способны оказать ему сопротивление, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал екатеринбуржца виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Напомним, грабившим свердловских пенсионеров под видом социальных работников цыганкам грозит до 2 лет лишения свободы. Общая сумма причиненного ими ущерба превышает 1 миллион рублей. Лже-соцработникам грозит до 2 лет тюрьмы за кражи у свердловских пенсионеров

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