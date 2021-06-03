Лже-сотрудник соцслужбы осужден за разбойные нападения на стариков в Екатеринбурге

Лже-сотрудник соцслужбы осужден за разбойные нападения на стариков в Екатеринбурге
Лже-сотрудник соцслужбы осужден за разбойные нападения на стариков в Екатеринбурге
Сегодня, 17:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За разбойные нападения и грабеж в отношении пожилых людей осужден лже-сотрудник УК и соцработник в Екатеринбурге. Известно как минимум о 6 эпизодах.

Сразу по трем статьям признан виновным житель Екатеринбурга, который промышлял похищением средств и ценностей у стариков. Он проникал в их жилища под видом сотрудника социальной службы или управляющей компании.

Следователи смогли доказать, что в июле 2020 года мужчина совершил хищение денежных средств и имущества у 6 пожилых женщин.

Совершенные обвиняемым преступления отличались особым цинизмом и дерзостью, были совершены в отношении пожилых женщин, которые в силу возраста не были способны оказать ему сопротивление, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал екатеринбуржца виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, грабившим свердловских пенсионеров под видом социальных работников цыганкам грозит до 2 лет лишения свободы. Общая сумма причиненного ими ущерба превышает 1 миллион рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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