За нападение на студентку и покушение на ее убийство на 15 лет осужден житель Асбеста

15 лет проведет в колонии строго режима свердловчанин, напавший на молодую женщину в центре Асбеста. Мужчина избил прохожую, попытался задушить, а затем похитил у нее деньги.

Нападение на студентку одного из вузов произошло возле одного из многоквартирных домов на улице Ленина в Асбесте ночью 18 января 2021 года. 48-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил руками и ногами прохожую, угрожая при этом убийством. Поняв, что девушка активно сопротивляется, нападавший увел ее во дворы, ударил головой об стену, а затем попытался задушить. Обвиняемый стал сдавливать своими руками органы шеи потерпевшей, перекрывая тем самым доступ кислорода в дыхательные пути, пока потерпевшая не перестала подавать признаков жизни. После чего обвиняемый полностью снял с потерпевшей всю одежду, осознавая, что температура воздуха на улице имеет отрицательное значение, поместил потерпевшую в снег, после чего открыто похитил принадлежащее ей имущество на общую сумму свыше 29 тысяч рублей и скрылся с места преступления, рассказали подробности инцидента в пресс-службе региональной прокуратуры. Однако мужчина не знал, что подавать признаки жизни потерпевшая перестала намеренно. В итоге нападавшего задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд на основании представленных обвинителем доказательств, признал мужчину виновным в совершении разбойного нападения и покушении на убийство (ч. 1 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свердловчанину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Напомним, 63-летний свердловчанин, который задушил сноху в борьбе за «шкалики» со спиртным, осужден за убийство и отправлен в колонию на 13 лет. Задушивший сноху в борьбе за «шкалики» мужчина отправлен в тюрьму на 13 лет

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