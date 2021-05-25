За убийство сокурсницы топором свердловчанину грозит до 20 лет тюрьмы

За убийство сокурсницы топором свердловчанину грозит до 20 лет тюрьмы
За убийство сокурсницы топором свердловчанину грозит до 20 лет тюрьмы
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Полевского зарубил топором сокурсницу, узнав, что она взяла кредит на покупку автомобиля. Расправившись с 30-летней женщиной, он забрал банковскую карту и ценные вещи, чтобы расплатиться с собственными долгами.

Инцидент произошел 20 августа 2020 года в квартире девушки в Красноуфимске, куда обвиняемый прибыл, намереваясь совершить разбойное нападение.

Мужчина периодически общался с бывшей сокурсницей, а потому знал, что она взяла в кредит 400 тысяч рублей на покупку автомобиля. Готовясь совершить преступление, 34-летний мужчина заранее приобрел столярный топор и пришел с ним в квартиру знакомой. Он нанес ей не менее 4 ударов топором по голове, шее и туловищу. Девушка от полученных ран скончалась на месте происшествия.

После этого, сменив пароль на телефоне потерпевшей, осуществил перевод денежных средств с одной карты на другую, похитив при этой карту потерпевшей с находившимися на ней денежными средствами в размере свыше 526 тысяч рублей. Кроме того, он похитил из квартиры сокурсницы сотовый телефон и ноутбук, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично, уверяя, что совершил убийство не из корыстных побуждений, а из личной неприязни к девушке.

Уголовное дело в отношении жителя Полевского по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) передано в суд.

Напомним, убийца девушки из Красноуфимска был задержан в конце августа 2020 года. Она сама впустила своего губителя в квартиру, а как только повернулась к нему спиной, получила удар по голове топором.

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