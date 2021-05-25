За убийство сокурсницы топором свердловчанину грозит до 20 лет тюрьмы

Житель Полевского зарубил топором сокурсницу, узнав, что она взяла кредит на покупку автомобиля. Расправившись с 30-летней женщиной, он забрал банковскую карту и ценные вещи, чтобы расплатиться с собственными долгами.

Инцидент произошел 20 августа 2020 года в квартире девушки в Красноуфимске, куда обвиняемый прибыл, намереваясь совершить разбойное нападение. Мужчина периодически общался с бывшей сокурсницей, а потому знал, что она взяла в кредит 400 тысяч рублей на покупку автомобиля. Готовясь совершить преступление, 34-летний мужчина заранее приобрел столярный топор и пришел с ним в квартиру знакомой. Он нанес ей не менее 4 ударов топором по голове, шее и туловищу. Девушка от полученных ран скончалась на месте происшествия. После этого, сменив пароль на телефоне потерпевшей, осуществил перевод денежных средств с одной карты на другую, похитив при этой карту потерпевшей с находившимися на ней денежными средствами в размере свыше 526 тысяч рублей. Кроме того, он похитил из квартиры сокурсницы сотовый телефон и ноутбук, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Свою вину обвиняемый признал лишь частично, уверяя, что совершил убийство не из корыстных побуждений, а из личной неприязни к девушке. Уголовное дело в отношении жителя Полевского по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) передано в суд. Напомним, убийца девушки из Красноуфимска был задержан в конце августа 2020 года. Она сама впустила своего губителя в квартиру, а как только повернулась к нему спиной, получила удар по голове топором. Свердловчанина подозревают в убийстве одногруппницы топором из-за больших долгов

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