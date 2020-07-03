«Мне очень нравится вдохновлять людей». Тагильчанин отправился в Сочи на велосипеде

С собой минимальный набор вещей: зарядки для телефона, фонарик, базовые вещи, контейнер гречки, спальный мешок и ключ для велосипеда на случай поломки. Без ножа и пачки денег в кармане. Тагильчанин говорит, что ни от кого не убегал, никем не вдохновлялся, не вступал в конфронтации с родителями и друзьями.

Когда мне было 19, меня почему-то потянуло уехать из города именно на Юг. Уехал в Пятигорск, там жил месяц. Работал доставщиком и попал в аварию на машине доставки. Выплачивал ремонт. Как выплатил, поехал дальше — в Краснодар. В Краснодаре жил с парнями из Саудовской Аравии, они учились в аграрном. Дружно все жили месяцев восемь. Потом вернулся в Тагил, прожил год. За это время открыл шиномонтаж, работал на стройке. Потом как-то все не заладилось. В общем, я понимал, что не на своем месте. Меня все тянуло дальше на какие-то приключения. И решил, поеду-ка я к морю, ведь так его и не увидел, когда был в Краснодаре, рассказал TagilCity.ru Иван.

Коронавирус и экономические проблемы не поменяли планы 21-летнего путешественника.

Меня не особо пугает. Учитывая, что я без денег поехал на велосипеде путешествовать. В городах других все так же. Не пугаются, мол кто-то приехал, мог заразу принести. Везде лояльно,рассуждает Иван.

Фото: Из блога Ивана

Путешественник говорит, что во время поездки хочет посмотреть Россию, населенные пункты, познакомиться с атмосферой каждого.

Автостопом быстрее. Могут подвести. А на велосипеде ты можешь заехать в каждый город, каждое село. Посмотреть, сфотографировать, просто постоять покайфовать. Больше погружаешься в атмосферу города, атмосферу области, добавил Иван.

В своем блоге в Вконтакте он фиксирует передвижение и сообщает подписчикам новости. На вопрос как быть с ночлегом, отвечает:

На ночь я останавливаюсь в лесу, на улице, одну ночь провел у подруги. В основном улица — мой дом.

Фото: Из блога Ивана

Контейнер гречки закончился сразу, чтобы как-то прожить первое время, Иван покупал минимальные продукты на 300 рублей, которые ему выслала тетя. На эти сбережения от жил 10 дней, покупал гречку и хлеб. Многие подписчики блога предлагают путешественнику свою помощь.

Мне много людей помогает. Меня все расспрашивают — откуда я? Кто-то колбасу дает, хлеб. Так сказать подкармливают. Даже шаурмой один повар меня накормил. Все очень спонтанно, никакого плана нет. Куда ехать, зачем. Единственный план — добираться до какой-то точки. Рассчитываю, что за день могу проехать километров 100, рассказал путешественник.

Фото: Из блога Ивана

Друзья не верили, что путешествие Ивана удастся. Но сейчас близкие интересуются, как у молодого человека дела. Иван говорит, что больше всех беспокоиться бабушка.

На данный момент он остановился в приюте для бездомных. Помещение было закрыто, но сотрудник впустил Ивана и накормил супом.

Фото: Из блога Ивана

Энергии становится все больше и больше. Питание идет не только за счет еды, но и еще такое энергетическое большое питание. Каждый человек чем-то помогает, это очень сближает. И люди делятся своей энергией. Это дорого стоит. На этом человек долго прожить даже без еды. Ведь есть буддисты, которые уходят в горы без еды и воды и сидят-медитируют по полгода, рассуждает Иван.

Велосипедист говорит, что не боится перемен и будущего и знает, что лучшее впереди. Вдохновленный песнями Макса Коржа, едет дальше.