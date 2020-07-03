«Участвовала его машина»: Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП

По словам адвоката, подробности пока рассказывать преждевременно, но его подзащитный не совершал преступления, а сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовал его автомобиль.

Михаил Олегович, когда ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина, сказал адвокат.

Напомним, в ночь на 9 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. На своем джипе он вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с фургоном. В результате его водитель, Сергей Захаров, скончался. В момент ДТП актер находился в нетрезвом состоянии. В отношении него было заведено уголовное дело. На данный момент он помещен под домашний арест. 12 июня Ефремов опубликовал ролик, в котором раскаивался в аварии и извинялся перед родственниками.