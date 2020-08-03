Екатеринбуржцу грозит до шести лет тюрьмы за продажу нелегальных сигарет

Молодого человека обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений и не имея лицензии, приобрел немаркированные табачные изделия в количество 23 тысяч пачек и с поддельными акцизными марками — 7,5 тысяч пачек.

Обвиняемый хранил всю нелегальную продукцию в автомобиле, находящемся на стоянке.

В общей сложности было изъято продукции стоимостью более 4,1 миллиона рублей.

В отношении реализовавших обвиняемому продукцию заведено отдельное уголовное дело.