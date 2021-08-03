Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка

Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка
Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка
Сегодня, 08:52ОбществоФото: страница Алисы Горшениной в Instagram
Художница из Нижнего Тагила запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале в здании екатеринбургского цирка.

Художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила не только отказалась от участия в шестой по счету Уральской биеннале, но и стала инициатором акции, отметив, что на выставках погибают живые существа.

Художники используют диких животных в своих перформансах, одной из площадок биеннале становится действующий государственный цирк — всё это является частью современного искусства России, и меня очень это беспокоит. Беспокоит легкость, с которой это все происходит, беспокоят аргументы, которыми пытаются оправдаться люди, связанные с подобными делами и беспокоит всеобщее безразличие, написала Горшенина на своей странице в Instagram.

Акцией тагильчанка хочет привлечь внимание не только к данной ситуации, но и к проблемам цирков с животными в России. Девушка уточнила, что сейчас активисты готовят открытое письмо от деятелей культуры, чтобы направить его организаторам биеннале. Подписать обращение сможет любой желающий.

Также вы можете поддержать нашу акцию, если у вас есть желание, силы и время, отметила жительница Нижнего Тагила.

Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина отказалась участвовать в Уральской биеннале, потому что работы планируется выставлять в Екатеринбургском цирке. Девушка уверена, что цирк — не место для художников.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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