Игумен Вениамин: «Оставшихся со схимонахом Сергием монахинь нельзя расстричь»

Напомним, скандальный монах стал известен своими проповедями на YouTube. В них он призывал не верить в коронавирус, не соблюдать самоизоляцию, а также проклинал всех ее сторонников. Более того, Сергий негативно высказывался в адрес РПЦ и главы государства. В результате священник был лишен сана церковным судом, а мирской наказал его на 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе, а также на 18 тысяч за разжигание ненависти и вражды. На данный момент в отношении Сергия проводится проверка по факту его негативных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.