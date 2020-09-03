Игумен Вениамин: «Оставшихся со схимонахом Сергием монахинь нельзя расстричь»

Игумен Вениамин: «Оставшихся со схимонахом Сергием монахинь нельзя расстричь»

Сегодня, 08:50ОбществоPhoto: Екатеринбургская епархия
Монахинь Среднеуральского женского монастыря, которые отказываются покидать схимонаха Сергия, нельзя расстричь. Об этом заявил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что действующее «Положение о монастырях и монашествующих» имеет пункт «10.1.1. Необратимость монашеских обетов». Согласно ему «расстричь» монаха не представляется возможным.

По словам Райникова, невозможно насильно лишить монашества.

Можно только изгнать из монастыря упорных и неисправимых нарушителей монашеского устава. Но даже изгнание из монастыря не обозначает лишения монашества. Монашество прекращается только при отлучении монаха от церкви, поскольку вне церкви не может быть никакого монашества, — объяснил Райников.

При этом, при покаянии можно снова вернуться в церковь монахом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что епархия может расстричь монахинь, которые решили остаться со схигуменом Сергием.

Напомним, скандальный монах стал известен своими проповедями на YouTube. В них он призывал не верить в коронавирус, не соблюдать самоизоляцию, а также проклинал всех ее сторонников. Более того, Сергий негативно высказывался в адрес РПЦ и главы государства. В результате священник был лишен сана церковным судом, а мирской наказал его на 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе, а также на 18 тысяч за разжигание ненависти и вражды. На данный момент в отношении Сергия проводится проверка по факту его негативных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.

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Екатеринбург
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