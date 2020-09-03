Наиболее пострадавшие дома после потопа в Нижних Сергах решено снести

Наиболее пострадавшие дома после потопа в Нижних Сергах решено снести

Сегодня, 17:10ОбществоPhoto: Департамент информационной политики
В результате потопа в Нижних Сергах было решено снести пять наиболее пострадавших домов, сообщает департамент информационной политики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал в Нижних Сергах, чтобы проверить, как восстанавливается город после потопа, который произошел в результате сильных ливней в июле 2020 года.

Он осмотрел улицу Жукова, которая сильнее всего пострадала от разлива реки, а также пообщался с жильцами.

По его словам, ликвидация последствий паводка, своевременное оказание помощи пострадавшим от стихии, должны проходить четко.

Полностью восстановлены электро- и водоснабжение, очищены, углублены и расширены русла рек, восстановлены пешеходные мосты. Однако фронт работ по-прежнему широк. Предстоит подготовить все системы жизнеобеспечения к началу осенне-зимнего периода, просушить дома и социальные объекты, сказал Куйвашев.

Пять частных домов в результате происшествия были отданы под снос. В качестве компенсации, лишившимся жилья выплачено около пяти миллионов рублей. В общей сложности, по оценкам экспертов, пострадавшими оказались 34 дома. Им требуется ремонт. На восстановление было выделено 14 миллионов рублей.

Напомним, в Нижних Сергах 21 июля произошло затопление. В результате был введен режим ЧС. Тогда власти составили план действий по ликвидации последствий. В частности, 600 пострадавших получили по 15 тысяч рублей. Кроме того, были восстановлены водоотведение и водоснабжение, а также запущен в работу новый газопровод. После подтопления также было возбуждено уголовное дело. Местных чиновников заподозрили в халатности. По предварительным данным, город получил ущерб в 150 миллионов рублей.

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