Наиболее пострадавшие дома после потопа в Нижних Сергах решено снести

Напомним, в Нижних Сергах 21 июля произошло затопление. В результате был введен режим ЧС. Тогда власти составили план действий по ликвидации последствий. В частности, 600 пострадавших получили по 15 тысяч рублей. Кроме того, были восстановлены водоотведение и водоснабжение, а также запущен в работу новый газопровод. После подтопления также было возбуждено уголовное дело. Местных чиновников заподозрили в халатности. По предварительным данным, город получил ущерб в 150 миллионов рублей.