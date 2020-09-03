В отношении избившего в лифте собаку екатеринбуржца возбуждено уголовное дело

В пресс-службе городской полиции рассказали, что дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы или лишение свободы на срок до трех лет.