В отношении избившего в лифте собаку екатеринбуржца возбуждено уголовное дело

В отношении избившего в лифте собаку екатеринбуржца возбуждено уголовное дело

Сегодня, 14:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил свою собаку в лифте, сообщает E1.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в сети появилось видео как мужчина забил собаку в лифте на улице Латвийская. Когда открылись двери лифта, мужчина пинком ноги отправил туда собаку. Когда уже началось движение он начал пинать беззащитное животное. В результате собака получила травмы.

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Екатеринбург
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