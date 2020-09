В отношении избившего в лифте собаку екатеринбуржца возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил свою собаку в лифте, сообщает E1.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы или лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Напомним, в сети появилось видео как мужчина забил собаку в лифте на улице Латвийская. Когда открылись двери лифта, мужчина пинком ноги отправил туда собаку. Когда уже началось движение он начал пинать беззащитное животное. В результате собака получила травмы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter