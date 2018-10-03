Тагилбанк официально признан банкротом

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Тагилбанк в Нижнем Тагиле официально был признан банкротом 3 октября 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
3 октября Арбитражный суд Свердловской области принял решение о признании Тагилбанка банкротом.
Истцом в данном деле выступал Центробанк. Сумма исковых требований составила 103,49 млн рублей.
20 июля Тагилбанк лишился лицензии кредитной организации за неисполнение законов о банковской деятельности и угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
1 августа страховая компания начала выплату страхового возмещения вкладчикам АО «Тагилбанк», сообщают «ЕАН».
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