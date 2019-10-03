Стая бродячих собак в Нижнем Тагиле напугала подростков
Сегодня, 21:06ОбществоФото: скриншот с видео ИА «Все новости»
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Стая бродячих собак загнала подростков на качели — очевидцем происшествия стал житель Нижнего Тагила Павел Прохоров. Ранее мужчина уже жаловался в управляющую компанию на агрессию животных, но обращение так и осталось без ответа, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
1 октября подростки гуляли во дворе дома № 61 по улице Гвардейская. Внезапно появилась стая собак и напугала детей, им пришлось залазить на качели.
Только через некоторое время дети сумели убежать на спортивную площадку поблизости, а там уже залезли на турники. Потом собаки убежали, рассказывает Павел.
Жители пятиэтажного дома уже пытались решить этот вопрос и обращались в управляющую компанию, но результатов это не дало. Стая собак поселилась возле детской площадки. Тогда жильцы направили обращение в мэрию.
По словам чиновников, 1 октября была отправлена заявка на отлов собак в Службу заказчика городского хозяйства. Также в мэрии отметили, что ситуация с отловом собак контролируется.
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