Стая бродячих собак в Нижнем Тагиле напугала подростков

1 октября подростки гуляли во дворе дома № 61 по улице Гвардейская. Внезапно появилась стая собак и напугала детей, им пришлось залазить на качели.

Только через некоторое время дети сумели убежать на спортивную площадку поблизости, а там уже залезли на турники. Потом собаки убежали, рассказывает Павел.

Жители пятиэтажного дома уже пытались решить этот вопрос и обращались в управляющую компанию, но результатов это не дало. Стая собак поселилась возле детской площадки. Тогда жильцы направили обращение в мэрию.