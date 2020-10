Рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева и министра строительства Владимира Якушева в Верхотурье, которую они совершили в сентябре, стоила бюджету больше чем 1,5 миллиона рублей, сообщает Е1.

Такая большая цена объясняется тем, что чиновники прибыли на место встречи на вертолете, а не автомобильным кортежом. Контракт на перевозку с авиакомпанией «UTair-Вертолетные услуги» из ХМАО заключило правительство Свердловской области. Чиновников в Верхотурье доставили на вертолете МИ-8 МТВ. Напомним, Куйвашев и Якушев совершили поездку, чтобы провести совещание по программе благоустройства территорий. Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

