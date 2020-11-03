На Урале похитивший телефоны в день рождения своего ребенка мужчина получил 3 года

На Урале похитивший телефоны в день рождения своего ребенка мужчина получил 3 года

Сегодня, 12:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Екатеринбурга, который ограбил салон сотовой связи весной этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2020 года мужчина решил ограбить салон сотовой связи. В этот день у него родился ребенок. Обвиняемый спланировал преступление, он подготовил маску и перчатки, а также травматический пистолет, который на момент совершения преступления был не заряжен. Мужчина обошел салоны сотовой связи в Березовском, чтобы выбрать подходящий для разбойного нападения.

Он выбрал объект в котором не было охранников, работали только женщины. На момент совершения преступления в салоне не было посетителей. Обвиняемый ворвался в магазин, направил травматический пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал отдать ему дорогостоящие сотовые телефоны. С места преступления мужчина скрылся, а похищенные телефоны сбыл. Их стоимость оценена в более чем 50 тысяч рублей.

Позже осужденный явился с повинной, возместил ущерб и принес извинения потерпевшим.

Березовский городской суд назначил вору наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге неизвестный ограбил салон сотовой связи, он похитило семь телефонов на сумму почти 90 тысяч рублей.

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