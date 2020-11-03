На Урале похитивший телефоны в день рождения своего ребенка мужчина получил 3 года

Он выбрал объект в котором не было охранников, работали только женщины. На момент совершения преступления в салоне не было посетителей. Обвиняемый ворвался в магазин, направил травматический пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал отдать ему дорогостоящие сотовые телефоны. С места преступления мужчина скрылся, а похищенные телефоны сбыл. Их стоимость оценена в более чем 50 тысяч рублей.