На Урале похитивший телефоны в день рождения своего ребенка мужчина получил 3 года

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Екатеринбурга, который ограбил салон сотовой связи весной этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). По версии следствия, в марте 2020 года мужчина решил ограбить салон сотовой связи. В этот день у него родился ребенок. Обвиняемый спланировал преступление, он подготовил маску и перчатки, а также травматический пистолет, который на момент совершения преступления был не заряжен. Мужчина обошел салоны сотовой связи в Березовском, чтобы выбрать подходящий для разбойного нападения. Он выбрал объект в котором не было охранников, работали только женщины. На момент совершения преступления в салоне не было посетителей. Обвиняемый ворвался в магазин, направил травматический пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал отдать ему дорогостоящие сотовые телефоны. С места преступления мужчина скрылся, а похищенные телефоны сбыл. Их стоимость оценена в более чем 50 тысяч рублей. Позже осужденный явился с повинной, возместил ущерб и принес извинения потерпевшим. Березовский городской суд назначил вору наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге неизвестный ограбил салон сотовой связи, он похитило семь телефонов на сумму почти 90 тысяч рублей. В Екатеринбурге неизвестный ограбил салон сотовой связи «Мотив»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter