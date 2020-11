«Передумал ехать в епархию». Еще одного уральского клирика отстранили от должности

В Екатеринбурге настоятеля и председателя приходского совета прихода святой Ксении Петербургской протоиерея Георгия Бусыгина отстранили от должности и наложили запрет в служении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Ранее у епархии возникли к настоятелю вопросы относительно несения им своего служения. Будучи вызванным в епархию, он в последний момент передумал ехать, уважительной причины не указал,отметил секретарь епархиального суда игумен Вениамин Райников. Также им было подчеркнуто, что своим решением Бусыгин «проявил непослушание епархиальному начальству, то есть нарушил церковные каноны». Сам отец Георгий не ответил на возникшие у епархии вопросы, касающиеся его пастырской деятельности. В результате, на него был наложен запрет в служении, но «не в качестве наказания, а пока временно». По словам Райникова, своим молчанием «клирик только подтверждает худшие о себе опасения». Либо он оправдается, тогда вернется к служению. Либо подтвердит подозрения — тогда запрещение будет наложено на него уже в качестве прещения,рассказал Райников. Напомним, 7 сентября от церкви отлучили клириков скандального отца Сергия. Заседание суда об отлучении от церкви самого Романова состоялось 9 сентября. Клирики схимонаха Сергия лишились сана по решению епархиального суда

