Родители и бумажная нагрузка: почему в школах Тагила не хватает учителей

Средняя зарплата учителей в Нижнем Тагиле — 48 тысяч рублей, то есть на пять тысяч рублей выше среднего заработка в городе.
На сегодняшний день уровень заработной платы педагогов варьируется и зависит от нагрузки в школе, а также от размера и объема стимулирующих выплат, сообщила редакции TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Зарплата учителей складывается из трех составляющих: оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Оклад — базовая сумма за одну ставку, то есть 18 часов (уроков в неделю). Он может быть увеличен за счет повышающих коэффициентов. Например, оклад учителя в сельской местности больше на 25%.
Остальные выплаты насчитываются за работу вне уроков: проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство. Стимулирующие выплаты — премии за интенсивность, результативность и качество работы педагога.
Зарплата учителей растет вместе в нагрузкой. Чтобы получить 48 тысяч, педагог совмещает 1,5-2 ставки.
Хорошие зарплаты у педагогов. Тем не менее есть подвох. Чем больше нагрузка у учителя, тем выше у него зарплата. Так не должно быть, потому что при большой нагрузке учитель быстро выгорает эмоционально, из-за этого менее качественно работает, рассказал редакции TagilCity.ru директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.
36 часов или 2 ставки — максимально допустимая нагрузка, при которой учитель ведет 6-8 уроков в день. Помимо этого, педагог готовится к следующему рабочему дню, занимается классным руководством, взаимодействует с родителями, участвует в конкурсах и выполняет другие должностные обязанности.
Например, я, как учитель физкультуры, мог бы работать и 42 часа в неделю. А учителю математики нужно сильно постараться, чтобы отработать хорошо эти же часы. Ведь еще проверка тетрадей, подготовка достаточно серьезная. Это дикая нагрузка, сказал Дмитрий Язовских.
Как же правильно, по мнению директоров школ, должен оплачиваться труд учителей? Дмитрий Язовских считает, что необходимо обратить внимание на стоимость часа, а не на среднюю заработную плату, куда включены дополнительные выплаты.
Оклад на ставку учителя и оклад уборщицы в школе, в принципе, одинаковый. Но нужно четко понимать, что младший обслуживающий персонал работает 40 часов в неделю, а ставка учителя — 18 часов. Чтобы точно сравнить, нужно смотреть, сколько стоит час работы техперсонала и час работы учителя. Здесь уже разница будет в 2 раза, а то и в 3. А должна быть — в 10 раз. Вот за это нужно бороться, чтобы час работы учителя стоил в 10 раз больше, чем час работы младшего персонала. Тогда не нужно будет отталкиваться от средней заработной платы, сказал Дмитрий Язовских.
У директора гимназии № 18 Игоря Юрлова иное мнение: нужно учитывать не общий средний показатель, а оплату одной ставки.
Конечно, надо поднимать вопрос об изменении оплаты труда, чтобы учитывались средние показатели на ставку — на 18 часов. Сейчас это не так, сказал редакции TagilCity.ru Игорь Юрлов.
Для молодых педагогов Министерство образования региона и Управление образования города реализуют меры поддержки. С одной стороны — выплаты, с другой — наставничество и проекты.
Председатель городского Профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова обратилась к чиновникам с просьбой решить вопрос о предоставлении жилья молодым педагогам. А Управление образования Нижнего Тагила предложило министру образования региона Юрию Биктуганову размещать нуждающихся в жилье педагогов в общежитиях НТГСПИ.
Однако причины, по которым часть молодых специалистов не идет работать в школы города, не всегда кроются в выплатах и поддержке. Директор гимназии № 18 Игорь Юрлов предположил, что выпускников педвуза привлекает возможность уехать из города.
Нижний Тагил находится в очень сложной, конкурентной ситуации по условиям жизни. Не могу сказать, что они хуже, чем в других городах. Речь о другом. Крупные, областные центры, столицы предлагают более интересные условия для проживания, для работы, и не только учителям, сказал редакции TagilCity.ru Игорь Юрлов.
Директор школы № 100 Дмитрий Язовских говорит, что при целевом обучении педагогам необходимо предоставлять муниципальное жилье.
Сейчас, к сожалению, жилищная проблема решается по-другому — силами самих работников. Через ипотечный заем, кредит. Что для учителя, что для металлурга условия одинаковые. Наверное, нужно каким-то образом возвращаться к льготным условиям кредитования для определенных категорий. Или чтоб было в пользовании служебное жилье. Но этот вопрос обсуждается очень широко, особенно в нашем городе, говорит Дмитрий Язовских.
По мнению руководителей школ, учителям предлагают хорошие условия труда. Сложность заключается в интенсивности работы и в отношении участников образовательного процесса.
Я думаю, что сейчас, по СанПиН и ФГОС, условия труда для учителей во многих школах достаточно ровные. Во всяком случае, рабочие места есть, доступ к компьютерной технике есть. Умение пользоваться — это уже другой вопрос. Было бы желание,сказал директор гимназии №18 Игорь Юрлов.
Директор школы № 100 Дмитрия Язовских отметил:
Учительский труд — это тяжелая работа. Человек должен заниматься любимым делом и получать достойную заработную плату за свой труд — это минимальное требование. А еще хотелось бы, чтобы этот труд был уважаем со стороны учеников, родителей, окружения. Не все деньгами меряется.
Со стороны детей, отмечает он, нельзя требовать особого внимания к учителю. Ведь только спустя годы человек понимает, что педагог был требовательным из добрых побуждений.
Это когда уходят, плачут. Как в школе было хорошо, какие учителя замечательные, пусть они и были требовательными, но они действительно хотели, чтобы учащиеся больше знали, чтоб им легче жилось, сообщил он.
Родители же, со слов Дмитрия Язовских, должны помогать не учителю, а своему ребенку.
Многое зависит от того, каким образом буду смотивированы дети, каким образом родители будут помогать в этом. Своему ребенку, не учителю. Тут надо четко понять. Не надо учителю помогать, ему мешать не надо, сказал Дмитрий Язовских.
Родители — одна из причин нежелания выпускников педвузов оставаться в школе, сообщил редакции TagilCity.ru учитель с пятилетним стажем работы.
Не открою секрет, причина нехватки учителей — это низкая зарплата, огромнейшая нагрузка и много отчетной документации. К тому же современное общество родителей делает все, чтобы учителей креативных и молодых в школе просто не было, рассказал редакции TagilCity.ru молодой специалист.
Противостояние родителей и учителей — нередкое явление, а урегулированием конфликтов занимается администрация, которая нередко встает на сторону родителя, рассказывает еще один молодой педагог:
Родитель может говорить в адрес учителя любые обвинения и оскорбления. Директор же в этой ситуации покорно кивает головой и отвечает: «Я вас прекрасно понимаю». И ни слова в защиту учителя. Даже если педагог предъявит доказательства отсутствия своей вины, он все равно останется виноватым, ведь родитель чем-то недоволен.
Подобного мнения о работе администрации школы придерживается и первый респондент.
Мне кажется, администрация многих школ не ценит хорошие кадры и не создает условий, чтобы учителя оставались в школе, говорит молодой педагог.
Примеры разрешения конфликтов подобным образом свойственны для отдельных образовательных учреждений. Так, еще один молодой учитель сообщил редакции TagilCity.ru, что не сталкивался с подобными случаями.
Мне повезло, у меня в школе замечательные директор и завучи. Хотя коллеги из других школ жалуются на вседозволенность родителей и незащищенность со стороны администрации. У нас лично конфликты решаются в комфортной обстановке, директор всегда разбирается: смотрит тетради ученика, если родитель считает, что педагог занижает оценки. Или опрашивает учеников, если ситуация «из ряда вон» произошла во время урока, сообщил он.
Проблема нехватки учителей, как и медиков, кажется, перешла в разряд вечных. Из года в год школы Нижнего Тагила ищут специалистов, а выпускники педвузов не желают при конкурентоспособной средней зарплате идти работать в школы города. Основные причины дефицита кадров, как сказали руководители образовательных учреждений, — в большой нагрузке, отсутствии муниципального жилья и в отношении участников образовательного процесса.
Самой востребованной среди работодателей в этом учебном году стала профессия учителя иностранного языка. В чем причина нехватки данных специалистов и почему «иностранцы» уходят из школ, редакции TagilCity.ru рассказали директора школ, учитель иностранного языка и начальник Управления образования Нижнего Тагила.