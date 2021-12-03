Родители и бумажная нагрузка: почему в школах Тагила не хватает учителей

Оклад на ставку учителя и оклад уборщицы в школе, в принципе, одинаковый. Но нужно четко понимать, что младший обслуживающий персонал работает 40 часов в неделю, а ставка учителя — 18 часов. Чтобы точно сравнить, нужно смотреть, сколько стоит час работы техперсонала и час работы учителя. Здесь уже разница будет в 2 раза, а то и в 3. А должна быть — в 10 раз. Вот за это нужно бороться, чтобы час работы учителя стоил в 10 раз больше, чем час работы младшего персонала. Тогда не нужно будет отталкиваться от средней заработной платы, сказал Дмитрий Язовских.