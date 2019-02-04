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Команда «Молодежка ОНФ» провела экологический рейд в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Команда «Молодежка ОНФ» провела экологический рейд в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:18ОбществоФото: Сайт «Молодежки ОНФ»/molodezhka.onf.ru
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