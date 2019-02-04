Команда «Молодежка ОНФ» провела экологический рейд в Нижнем Тагиле
«Молодежка ОНФ» провела экологический рейд в Нижнем Тагиле. Участники команды обошли дворы, а также опросили жителей 36 подъездов.
Тагильчане пожаловались участникам на отсутствие в некоторых районах Нижнего Тагила контейнеров для сбора ТБО.
Больше всего вопросов к региональному оператору у представителей «Молодежки ОНФ» возникли после осмотра территории у дома №38 на улице Дарвина. По словам жителей, контейнеров для сбора мусора у некоторых домов нет, поэтому жители соседних домов приносят мусор в их баки. Таким образом, контейнеры просто переполнены.
«Молодежка ОНФ» обратилась в региональному оператору для получения комментария. Представители оператора заверили, что данная ситуация является временной. Также компания заверила, что весной установят в Нижнем Тагиле несколько тысяч новых контейнеров.
Пока лежит снег, старые баки мы отремонтируем, покрасим, повесим информационные таблички с указанием данных ответственного за вывоз ТКО для оперативной связи,сообщил участникам рейда Федор Потапов, руководитель филиала регионального оператора в Свердловской области ООО «Компания «Рифей».
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