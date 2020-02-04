Екатеринбург признан самым криминальным городом России в мировом рейтинге

Екатеринбург в мировом рейтинге самых криминальных городов расположился на 145 строчке между канадскими Ошавой и Келоуной.

По данным портала Numbeo, составившим рейтинг, уральская столица имеет индекс преступности 47,25. Среди остальных российских городов, включенных в перечень, этот показатель самый высокий. Так, 147 место занял Новосибирск, 210 — Москва, 215 — Санкт-Петербург, а также 299 место досталось Нижнему Новгороду.

Самыми криминальными городами мира стали Каракас (Венесуэла) и Порт Морсби (Новая Гвинея). Кроме того, в топе оказались сразу пять городов ЮАР.