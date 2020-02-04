Екатеринбург признан самым криминальным городом России в мировом рейтинге
Сегодня, 13:46ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбург попал в мировой рейтинг самых криминальных городов. Среди российских городов он оказался на первом месте, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбург в мировом рейтинге самых криминальных городов расположился на 145 строчке между канадскими Ошавой и Келоуной.
По данным портала Numbeo, составившим рейтинг, уральская столица имеет индекс преступности 47,25. Среди остальных российских городов, включенных в перечень, этот показатель самый высокий. Так, 147 место занял Новосибирск, 210 — Москва, 215 — Санкт-Петербург, а также 299 место досталось Нижнему Новгороду.
Самыми криминальными городами мира стали Каракас (Венесуэла) и Порт Морсби (Новая Гвинея). Кроме того, в топе оказались сразу пять городов ЮАР.
В мировом рейтинге самых безопасных городов Екатеринбург, по данным портала, оказался на 229 месте.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей