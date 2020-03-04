Два тагильчанина предстанут перед судом за кражу 100 литров топлива

5 января 2020 года сотрудниками транспортной полиции были задержаны двое сотрудников одного из предприятий города, работающих на участке железной дороги. Они пытались вывезти с территории предприятия дизельное топливо в канистрах.

По словам представителей пресс-службы ведомства, подозреваемые работают на путевой техники. Они проходили осмотр перед рейсом и после него в локомотивном депо и знали, где хранится дрезина и сколько топлива не израсходовано. Вечером 5 января 37-летний машинист автомотрисы, во время дежурства предложил 26-летнему помощнику похитить часть оставшегося топлива. С помощью шланга они слили его в канистры, поместили в автомобиль и попытались вывезти.

Поданному факту было возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на преступление и кражу имущества. Сумма ущерба от преступных деяний составила около четырех тысяч рублей.