Экс-мэр Екатеринбурга назвал голосование за поправки к Конституции «оболваниванием»

В эфире радио «Эхо Москвы» Ройзман заявил, что намеченное на 22 апреля голосование, является «оболваниванием» граждан. По его словам, в голосовании не нужно принимать участие.

Я считаю, можно только игнорировать и бойкотировать. В этом нельзя принимать участие, это будет инструкция по оболваниванию населения, сказал Ройзман.