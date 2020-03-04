Экс-мэр Екатеринбурга назвал голосование за поправки к Конституции «оболваниванием»
Сегодня, 19:24ОбществоФото: страница Евгения Ройзмана во ВКонтакте
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал бойкотировать выборы по поправкам в Конституцию, пишут «ЕАН».
Сюжеты: Екатеринбург
В эфире радио «Эхо Москвы» Ройзман заявил, что намеченное на 22 апреля голосование, является «оболваниванием» граждан. По его словам, в голосовании не нужно принимать участие.
Я считаю, можно только игнорировать и бойкотировать. В этом нельзя принимать участие, это будет инструкция по оболваниванию населения, сказал Ройзман.
Также бывший мэр уральской столицы отметил, что явки на участки для голосования не намечается. Ройзман сказал, что в стране есть другие проблемы, и внесение поправок в Конституцию не имеет отношения к реальности.
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