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Мост через Нижнетагильский пруд будет построен к 2022 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост через Нижнетагильский пруд будет построен к 2022 году

Сегодня, 19:23ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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