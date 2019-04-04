Мост через Нижнетагильский пруд будет построен к 2022 году
Сегодня, 19:23ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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К 31 июля 2022 года работы по строительству моста через Нижнетагильский пруд будут завершены, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Пинаев подписал постановление о закупке по осуществлению работ по строительству моста через Нижнетагильский пруд.
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» будет исполнять постановление. В ближайшее время служба заказчика должна будет подготовить необходимую для проведения аукциона документацию.
Планируется, что мост будет построен к 300-летию Нижнего Тагила. Строительство продлиться до 2022 года. Мост соединит Уральский проспект и Южный подъезд к Нижнему Тагилу. Первый камень в основание моста будет заложен в День города – 11 августа.
В марте проект моста прошел процедуру госэкспертизы. До этого мэрия презентовала видеоролик с виртуальной экскурсией по мосту.
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