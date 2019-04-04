Мост через Нижнетагильский пруд будет построен к 2022 году

Владислав Пинаев подписал постановление о закупке по осуществлению работ по строительству моста через Нижнетагильский пруд.

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» будет исполнять постановление. В ближайшее время служба заказчика должна будет подготовить необходимую для проведения аукциона документацию.

Планируется, что мост будет построен к 300-летию Нижнего Тагила. Строительство продлиться до 2022 года. Мост соединит Уральский проспект и Южный подъезд к Нижнему Тагилу. Первый камень в основание моста будет заложен в День города – 11 августа.