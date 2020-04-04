Минпромторг РФ рекомендовал главам регионов не ограничивать продажу алкоголя

Мантуров считает, что такие меры могут привести к росту нелeгальной продукции, а также к сoциальному напряжeнию.

В ряде регионов, таких как Якутия, Карелия, Тува, Кемеровская область, а также Красноярский и Пермский края, с 1 апреля будет сокращено время продажи алкоголя с целью снизить его потребление в период самоизоляции граждан.