Минпромторг РФ рекомендовал главам регионов не ограничивать продажу алкоголя
Сегодня, 18:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководству регионов РФ направлено письмо от главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором он рекомендует не ограничивать продажу алкоголя в период изоляции граждан, сообщает Inkazan.
Сюжеты: Коронавирус
Мантуров считает, что такие меры могут привести к росту нелeгальной продукции, а также к сoциальному напряжeнию.
В ряде регионов, таких как Якутия, Карелия, Тува, Кемеровская область, а также Красноярский и Пермский края, с 1 апреля будет сокращено время продажи алкоголя с целью снизить его потребление в период самоизоляции граждан.
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