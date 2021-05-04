205 тысяч свердловчан приняли участие в опросе по выбору объектов благоустройства

Старт голосования был дан 26 апреля 2021 года. В России за тот же срок приняли участие в голосовании три миллиона жителей. Свердловская область оказалась на третьем месте по числу отдавших голоса граждан.
Принять участие может любой желающий, старше 14 лет. Свердловчане могут проголосовать на сайте платформы или через портал Госуслуги. Голоса принимаются до 30 мая 2021 года.
По результатам, лучшие проекты будут приняты к реализации в 2022 году. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, 2 мая сообщалось о начале реконструкции площади Танкостроителей на Вагонке в Нижнем Тагиле. Ведется разбор тротуарной плитки и гранитной облицовки постаментов. В проект благоустройства площади входит перенос парковки, ремонт тротуара в сторону улицы Парковой и в сторону магазина «Кировский», высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, замена гранитных ступеней и прокладка линии наружного освещения вдоль пешеходной зоны.