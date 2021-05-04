Спасатели Нижнего Тагила помогли трем пенсионерам в праздничные выходные

Специалисты центра защиты населения Нижнего Тагила эвакуировали женщину с балкона, у которой отказали ноги, а также помогли пенсионерке, не сумевшей самостоятельно открыть дверь собственной квартиры.
После того, как дверь была вскрыта по просьбе сына хозяйки квартиры, пострадавшая была обнаружена в бессознательном состоянии. Ей оказана помощь, рассказали на своей странице в Instagram в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.
В другом случае спасатели помогли в транспортировке тяжело больного мужчины в автомобиль скорой помощи. Он доставлен в больницу и передан медикам.
Напомним, 24 апреля в двух километрах от поселка Черноисточинск нижнетагильские спасатели эвакуировали мужчину, который получил травму во время рыбалки и не смог самостоятельно передвигаться.