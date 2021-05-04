Спасатели Нижнего Тагила помогли трем пенсионерам в праздничные выходные

Спасатели Нижнего Тагила помогли трем пенсионерам в праздничные выходные
Спасатели Нижнего Тагила помогли трем пенсионерам в праздничные выходные
Сегодня, 09:00ОбществоФото: tagilskyspasatel в Instagram
Нескольким пожилым тагильчанам, оказавшимся в беде в первые дни мая, оказали помощь местные спасатели.

Специалисты центра защиты населения Нижнего Тагила эвакуировали женщину с балкона, у которой отказали ноги, а также помогли пенсионерке, не сумевшей самостоятельно открыть дверь собственной квартиры.

После того, как дверь была вскрыта по просьбе сына хозяйки квартиры, пострадавшая была обнаружена в бессознательном состоянии. Ей оказана помощь, рассказали на своей странице в Instagram в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.

В другом случае спасатели помогли в транспортировке тяжело больного мужчины в автомобиль скорой помощи. Он доставлен в больницу и передан медикам.

Напомним, 24 апреля в двух километрах от поселка Черноисточинск нижнетагильские спасатели эвакуировали мужчину, который получил травму во время рыбалки и не смог самостоятельно передвигаться.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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