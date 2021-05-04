Свердловского следователя судят за фальсификацию экспертизы по уголовному делу

Капитана юстиции Юлию Медведеву судят за фальсификацию экспертизы по уголовному делу, которое она возбудила в январе 2017 за избиение мужчины (статья 112 Уголовного кодекса РФ). Из-за того, что имелись расхождения в показаниях потерпевшего, следователь назначила повторную медэкспертизу, но отправить постановление об этом не успела, так как была переведена в участковые. В итоге дело передали другому сотруднику, а через некоторое время следствие зашло в тупик и расследование уголовного дела приостановили.
Когда через 9 месяцев Медведева перевелась в следователи, ей вручили ее старое уголовное дело, в котором уже была готовая повторная экспертиза. Ее женщина отправила вместе со всеми материалами дела в суд. Однако через некоторое время выяснилось, что появившаяся повторная медэкспертиза сфальсифицирована, рассказывает Е1.
В итоге одного из нападавших оправдали, а второго отпустили из-за истечения срока давности. Тем временем гражданин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, потребовал привлечь к ответственности следователя за фальсификацию доказательств.
Как отметил адвокат Юлии Медведевой, в этом деле очень много художественных сочинений и размытых предположений.
Мне вменяют умысел — с целью избежать дисциплинарной ответственности. Это просто смешно — такой огород ради этого городить. У меня и до этого, и после этого были выговоры. Я еще могу понять корыстный мотив, когда за вознаграждение кто-то пытается помочь избежать наказания или, наоборот, привлечь невиновного и для этого что-то меняет в документах. Но тут ничего этого нет, прокомментировала изданию сама Юлия.
В данный момент она отстранена от следственной работы. В скором времени 37-летнюю женщину ждет суд, кроме потери работы ей грозит до 5 лет лишения свободы за фальсификацию доказательств (часть 2 статьи 303 Уголовного кодекса РФ).
Напомним, главк полиции Свердловской области начал проверку в отношении 35-летнего старшего лейтенанта и 23-летнего стажера. Их подозревают во взяточничестве и превышении должностных полномочий ради продажи конструктора LEGO.