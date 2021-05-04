Свердловского следователя судят за фальсификацию экспертизы по уголовному делу

Мне вменяют умысел — с целью избежать дисциплинарной ответственности. Это просто смешно — такой огород ради этого городить. У меня и до этого, и после этого были выговоры. Я еще могу понять корыстный мотив, когда за вознаграждение кто-то пытается помочь избежать наказания или, наоборот, привлечь невиновного и для этого что-то меняет в документах. Но тут ничего этого нет, прокомментировала изданию сама Юлия.