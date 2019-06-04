Экс-гендиректор «Уральского рабочего» не станет пресс-секретарем мэра Екатеринбурга
Бывший гендиректор холдинга «Уральский рабочий» Вадим Аверьянов заявил о том, что отказывается от должности пресс-секретаря главы Екатеринбурга, несмотря на победу в конкурсе, сообщает Znak.
На своей странице в социальной сети Вадим Аверьянов обосновал свое решение нежеланием быть причиной «нападок» на мэра Александра Высокинского.
Когда некоторые СМИ и отдельные журналисты, узнав о моем назначении, стали выдавать в печать (эфир) надерганные из моих публикаций за многие годы отдельные цитаты и делать на их основании странные выводы в отношении не только меня, но и главы Екатеринбурга, я понял, что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно, но это, к сожалению, так, написал журналист.
Аверьянов сообщил о своих планах вернуться к общественной работе.
Напомним, о победе Вадима Аверьянова в конкурсе на должность пресс-секретаря главы уральской столицы администрация объявила 27 мая.