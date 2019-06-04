В Екатеринбурге защитники сквера за Драмтеатром проведут несанкционированный пикет

Вечером 4 июня жители Екатеринбурга планируют провести пикет в защиту сквера за Театром драмы на Октябрьской площади. Соответствующее уведомление было направлено в Министерство общественной безопасности Свердловской области. Однако, по словам представителя организаторов акции адвоката Волкова, общественники дважды получили отказ.

В Министерстве аргументировали отказ нарушениями при подаче уведомления.

Министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий. На него организатор акции не ответил и продолжил агитацию, распространяя информацию о дате, времени и месте мероприятия. Министерство указало инициатору акции на недопустимость нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», цитирует «Интерфакс» представителя Министерства общественной безопасности.

Также в министерстве добавили, что о подготовке к проведению незаконного мероприятия уведомлены органы прокуратуры.

Юрист Иван Волков заявил, что пикет состоится, несмотря на отказ.