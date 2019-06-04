В Екатеринбурге защитники сквера за Драмтеатром проведут несанкционированный пикет
В Екатеринбурге противники строительства Храма-на-Драме получили отказ в ответ на уведомление о планируемой акции в защиту сквера, сообщает «Интерфакс-Россия», ссылаясь на источники.
Вечером 4 июня жители Екатеринбурга планируют провести пикет в защиту сквера за Театром драмы на Октябрьской площади. Соответствующее уведомление было направлено в Министерство общественной безопасности Свердловской области. Однако, по словам представителя организаторов акции адвоката Волкова, общественники дважды получили отказ.
В Министерстве аргументировали отказ нарушениями при подаче уведомления.
Министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий. На него организатор акции не ответил и продолжил агитацию, распространяя информацию о дате, времени и месте мероприятия. Министерство указало инициатору акции на недопустимость нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», цитирует «Интерфакс» представителя Министерства общественной безопасности.
Также в министерстве добавили, что о подготовке к проведению незаконного мероприятия уведомлены органы прокуратуры.
Юрист Иван Волков заявил, что пикет состоится, несмотря на отказ.
Если они (сотрудники министерства и полиция — ИФ) будут чинить препятствия, безусловно, никто не будет людей подставлять под дубинки. Мы просто расходимся, идем гулять по скверу. Этого нам никто не запретит. Горожане встанут в 50 метрах друг от друга и проведут одиночные пикеты, цитирует юриста «Интерфакс-Россия».