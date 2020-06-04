Евгений Куйвашев рассказал, когда ограничения на продажу алкоголя будут отменены

Глава региона утверждает, что отмена ограничений станет возможной, как только наладится эпидемиологическая ситуация.

Также Куйвашев рассказал, что ему поступают предложения сохранить эту меру и после снятия режима самоизоляции. По словам губернатора, большие очереди у магазинов не являются проблемой.

Тенденции к росту продаж алкогольной продукции не наблюдается, и в сравнении с предыдущим годом уровень держится на той же отметке, сослался на данные МинАПК губернатор.