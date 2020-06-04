Евгений Куйвашев рассказал, когда ограничения на продажу алкоголя будут отменены
Сегодня, 18:20ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram ответил на вопрос одного из подписчиков про отмену ограничения на продажу алкоголя.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона утверждает, что отмена ограничений станет возможной, как только наладится эпидемиологическая ситуация.
Также Куйвашев рассказал, что ему поступают предложения сохранить эту меру и после снятия режима самоизоляции. По словам губернатора, большие очереди у магазинов не являются проблемой.
Тенденции к росту продаж алкогольной продукции не наблюдается, и в сравнении с предыдущим годом уровень держится на той же отметке, сослался на данные МинАПК губернатор.
Напомним, в Свердловской области из-за пандемии коронавируса введены ограничения на продажу алкоголя. Так, магазинам запрещено отпускать алкогольную продукцию с 19.00 до 10.00.
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